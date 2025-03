Non solo Bijol: l’Inter pensa a un altro colpo dall’Udinese

Vigilia della sfida di campionato contro l’Udinese, gara fondamentale per l’Inter di Inzaghi in ottica Scudetto. Il confronto di San Siro, però, potrebber essere un crocevia importante anche in chiave mercato, visto l’interesse della dirigenza nerazzurra per diversi profili presenti nella rosa dei friulani.

Oltre a Jaka Bijol, che in un’intervista ha aperto in modo netto al trasferimento, c’è un altro difensore che sembra interessare molto all’Inter. Come scrive Tuttosport, si tratta di Oumar Solet, che da gennaio si è imposto come uno dei centrali più interessanti del campionato.

Il francese è in dubbio per domani, anche se c’è cauto ottimismo da parte di Runjaic sulla sua presenza a San Siro. In ogni caso, una sua assenza non cambierebbe l’interesse dell’Inter per il suo profilo, seguito già ai tempi del Salisburgo.

Come scrive sempre Tuttosport, l’Udinese potrebbe aprire a una sua cessione in estate, vista anche l’opportunità di realizzare una ricca plusvalenza, dal momento che Solet è arrivato in Friuli a parametro zero. L’Inter, però, potrebbe dover fronteggiare la concorrenza di alcuni club di Premier League, che sarebbero pronti a farsi avanti per il classe 2000.