ESCLUSIVA PI – Tre osservati speciali in Inter-Udinese

Inter-Udinese segnerà il ritorno in campo dei nerazzurri dopo la sosta per le nazionali. Una partita fondamentale in ottica Scudetto, che inaugurerà un ciclo durissimo di partite ad aprile. La sfida di San Siro, però, non guarda solo al presente.

In chiave futura, infatti, ci sono anche diversi scenari di mercato che potrebbero essere rinsaldati dalla gara di domenica. Come raccolto dalla redazione di Passione Inter, sarebbe tre gli osservati speciali tra i friulani, che potrebbero diventare piste concrete nei prossimi mesi. Specie se dovessero ben impressionare la dirigenza interista presente al Meazza.

Inter-Udinese, tre osservati speciali in chiave mercato

Il nome più caldo delle ultime settimana è sicuramente quello di Lorenzo Lucca. Un’opzione rinsaldata anche grazie ai buoni rapporti con l’agente. Sull’attaccante classe 2000, però, c’è da fronteggiare anche la concorrenza del Milan; inoltre, non sarebbe lui il primo nome sulla lista dell’Inter, con Santiago Castro e Nikola Krstovic in vantaggio.

Obiettivo di lunga data, invece, è Jaka Bijol, accostato ai nerazzurri già da diverse stagioni. Il suo profilo piace da tempo, ma c’è da sempre un ottacolo al suo trasferimento: la sua valutazione. L’Udinese sembra pronto a privarsi di lui in estate, per realizzare una ricca plusvalenza, ma non sembra intenzionata a cederlo per meno di 25 milioni di euro.

Occhio, però, anche al compagno di reparto, che in teoria l’Udinese avrebbe preso sostituire proprio Bijol. Oumar Solet, infatti, era seguito dall’Inter già dai tempi del Salisburgo, e il suo impatto in Serie A, di altissimo livello, potrebbe riaccendere l’interesse nei suoi confronti, specie con una buona prestazione a San Siro. Occhio, però, alla concorrenza del Napoli.

Sullo sfondo, infine, potrebbe esserci anche un quarto nome: Thomas Kristensen. Il classe 2002, infatti, potrebbe diventare un nome caldo nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per Bisseck. Al momento, comunque, non sarebbe una priorità del club.