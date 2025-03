Inter, ascolta Bijol: “Chi non vorrebbe? Mi interessa ma…”

Jaka Bijol è uno dei giocatori dell’Udinese, che la dirigenza dell’Inter osserverà in modo speciale nella sfida di San Siro di domani, valida per la 30a giornata di Serie A. Lo sloveno è da tempo un profilo che interessa ai nerazzurri, che in estate dovranno rinnovare in modo importante la difesa.

Lo stesso Bijol ha parlato di un suo possibile trasferimento all’Inter, nel corso di un’intervista concessa al quotidiano la Repubblica. Il centrale dell’Udinese non si è nascosto, ammettendo in modo sibillino come vestire la maglia nerazzurra sia uno scenario per lui molto allettante.

Futuro all’Inter: la risposta di Bijol

Interrogato su un futuro all’Inter, Jaka Bijol ha risposto in modo chiaro, palesando il suo interesse per un passaggio in nerazzurro la prossima estate. Queste le sue parole:

«A chi non piacerebbe? Non credo ci siano tanti giocatori al mondo che in questo momento non

vorrebbero essere all’Inter. Sicuramente mi interessa, ma intanto voglio batterla domenica, poi si vedrà in estate”.