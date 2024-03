A pochi minuti da Atletico Madrid-Inter e direttamente dal prato del Civitas Metropolitano, l’amministratore delegato sport nerazzurro Giuseppe Marotta ha rilasciato le consuete interviste. Queste le sue parole a Sky Sport:

OBIETTIVO – “Un club blasonato come l’Inter deve partecipare alle competizioni con l’obiettivo di andare il più lontano possibile. Oggi abbiamo una gara difficile, con un avversario spigoloso in un contesto altrettanto spigoloso. Sappiamo come loro in casa riescano a ottenere vittorie una dietro l’altra. Ma i giocatori sono carichi e sono convinto che possiamo fare una bella partita e ottenere il risultato“.

RINNOVO LAUTARO – “Schiaccio il pulsante risposta automatica. Alla base c’è la convinzione da entrambe le parti di continuare il rapporto esistente. Questo è di buon auspicio per il futuro. Soprattutto valutando che Lautaro non solo è cresciuto professionalmente, è amato dai tifosi e lui ama stare a Milano e all’Inter. C’è solo da affrontare le cose con calma, perché in questo momento della stagione è giusto dare priorità ai traguardi che ci aspettano“.

QUANDO TORNA ZHANG – “Non so dare una risposta. Spero presto. Con Steven abbiamo spesso confronti in videoconferenza e lui ci è vicino da questo punto di vista. Speriamo di averlo con noi perché la sua presenza è un valore aggiunto. Vive il ruolo di presidente con grande coinvolgimento e siamo fieri di averlo con noi“.

SCELTE INZAGHI – “Abbiamo la possibilità di avere una rosa fatta di giocatori bravi professionalmente, ma anche di grande qualità. Giusto che lui ponderi le sue scelte. Se a Bologna ha fatto determinate scelte aveva le sue ragioni e il campo lo ha dimostrato. L’Inter è fatta di titolari e co-titolari. Viste le tante competizioni ravvicinate io credo che il turnover sia usato da Inzaghi nel migliore dei modi“.

GERARCHIA COMPETIZIONI – “No, noi abbiamo l’obbligo di raggiungere sempre il massimo. Oggi abbiamo due fronti importanti e sono due competizioni di alto livello. Cerchiamo di onorarle e di massimizzare il risultato finale. Lo abbiamo preventivato dall’inizio della stagione“.

Queste, invece, le parole di Marotta a Prime Video.

LA ROSA DELL’INTER – “Quando si parla di grandi club come l’Inter bisogna parlare della rosa a disposizione dell’allenatore, non di titolari e riserve. C’è bisogno di 24 giocatori che si alternano nelle varie partite e competizioni, siamo contenti di aver allestito una rosa competitiva per tanti obiettivi“.

L’INTER SI DIVERTE – “Questa è una squadra paradossalmente spensierata, che fa di quest’attività lavorativa un aspetto ludico, con i presupposti di concentrazione e serietà. Ma quando si va a lavoro e ci si diverte è veramente il massimo“.

RINNOVO LAUTARO – “Entrambe le parti hanno intenzione di rinnovare il contratto, ci sono aspetti da limare ma c’è buon senso reciproco per arrivare a una conclusione velocemente“.