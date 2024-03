VIDEO – Reunion ‘Triplete’ al Metropolitano: Zanetti travolto dagli ex compagni

Presenti a bordocampo per Prime Video, Julio Cesar e Diego Milito hanno subito rievocato per i circa 3800 tifosi interisti del Civitas Metropolitano ricordi da Triplete. I due ex nerazzurri, beccati da Passione Inter al loro ingresso allo stadio, hanno successivamente incontrato ed abbracciato calorosamente Javier Zanetti sul terreno di gioco a pochi istanti dal fischio d’inizio di Atletico Madrid-Inter.

Queste le immagini degli eroi del Triplete: