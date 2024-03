L’Inter affronta l’Atletico Madrid in una grande notte di Champions League, nella cornice spettacolare del Civitas Metropolitano. I nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano i Colchoneros di Diego Simeone partendo dal vantaggio di 1-0 maturato all’andata a San Siro, lo scorso 20 febbraio, grazie al gol di Arnautovic.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6,5 – Grandissima parata in avvio su Lino, poi blocca bene un colpo di testa insidioso di Morata.

PAVARD 5 – Svagato sin all’inizio, si fa rubare una palla con leggerezza da Griezmann. Sul gol del pareggio del francese il suo intervento è disastroso. Interviene ancora sul Piccolo Diavolo intercettando il tiro del possibile 2-1.

DE VRIJ 6 – Si fa saltare da Lino con troppa facilità sul primo tiro in porta dell’Atletico: Sommer rimedia. Cresce con il passare dei minuti, sia con la presenza sui palloni alti che con l’intraprendenza in fase di impostazione.

BASTONI 6,5 – È il più sicuro dei tre difensori. Il decisivo contributo di classe sul gol del vantaggio certifica un’altra grande prestazione.

DUMFRIES 5,5 – Sciupa una doppia occasione: prima calcia in bocca a Oblak, poi sulla ribattuta ci riprova anziché guardare Lautaro da solo in area. Timido in fase offensiva, soffre Lino.

BARELLA 6,5 – Fatica contro gli omologhi dell’Atletico Madrid, poi regala una gran palla a Dimarco sul gol.

CALHANOGLU 6,5 – Tutt’altro piglio rispetto all’andata: si fa sentire nei contrasti ed è spigliato in impostazione.

MKHITARYAN 6 – Soffre i ritmi imposti dall’Atletico Madrid, ma entra a pieno titolo nell’azione dell’1-0 con un tocco di qualità.

DIMARCO 6,5 – Non tradisce davanti a Oblak al termine di un’azione spettacolare dell’Inter. Il suo gol arriva dopo una mezzora difficile, fra disattenzioni in difesa e imprecisioni davanti.

THURAM 6 – Vivace sin da subito, pregevole colpo di tacco con il quale apre l’azione che porta al tiro di Dumfries davanti a Oblak.

LAUTARO 6 – Il primo vero tentativo verso la porta, che prende una traiettoria pericolosa poiché deviato, è forse troppo frettoloso. Si abbassa spesso per aiutare la squadra, a volte ci riesce e altre no. Apre l’azione del gol di Dimarco.