Atletico Madrid-Inter, la Thu-La stecca la notte di Champions

Serviva un’altra grande notte europea all’Inter per superare il turno e accedere ai quarti di finale di Champions League, ma non è arrivata: l’Atletico Madrid ha ottenuto la qualificazione ai calci di rigore. Una prestazione sottotono dei nerazzurri, racchiusa nella serata opaca della sua coppia d’oro d’attacco.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Thuram e Lautaro Martinez non hanno fornito la grande prestazione che si poteva aspettare da entrambi, in difficoltà contro l‘aggressività della difesa Colchoneros.

Eppure i due avevano collezionato la potenziale occasione per svoltare la gara: sull’1-1, nel secondo tempo, il Toro ha lanciato il francese solo davanti a Oblak, ma la conclusione è finita malamente alta sopra la traversa. Non era serata per la Thu-La, come simboleggiato in modo nitido dal rigore calciato alle stelle da Lautaro, che ha infranto definitivamente i sogni europei dei nerazzurri.