Nonostante la delusione del rigore sbagliato e dell’eliminazione dalla Champions League, la giornata di ieri è stata comunque molto importante per il futuro di Lautaro Martinez all’Inter. Prima della gara con l’Atletico Madrid, infatti, si è tenuto un incontro a Madrid tra i nerazzurri e il suo agente, Alejandro Camano, in merito al rinnovo di contratto.

Come riportato da Tuttosport, l’incontro ha portato una novità importante: l’Inter sembra ora disposta ad alzare la sua offerta fino a 9 milioni di euro a stagione, a fronte dei 10 richiesti dal giocatore. Mancherebbe solo il via libera di Steven Zhang per procedere in questo senso.

La strategia dell’Inter, riferita anche a Camano, è quella di legare gli aumenti salariali del contratto ai risultati sportivi ottenuti dalla squadra, in modo da creare un percorso virtuoso dal quale possano trarre beneficio sia Lautaro Martinez sia i nerazzurri stessi.

L’opinione di Passione Inter

Le parole di Marotta nel pre-partita di ieri hanno rasserenato ulteriormente un ambiente che sul fronte rinnovo di Lautaro Martinez sembra già essere abbastanza tranquillo. La cifra in ballo è molto importante (Lautaro diventerebbe il giocatore più pagato della Serie A) ed è normale che il club voglia studiare l’offerta economica in ogni minimo dettaglio.