Attaccanti al tiro assistiti dai compagni in Serie A: Lukaku al comando. La classifica

11 reti in 13 partite giocate per Romelu Lukaku in questo inizio di Serie A: una percentuale da assoluto top nel suo ruolo, ad un solo gol di distanza da Cristiano Ronaldo al comando della classifica dei capocannonieri del campionato. Terminale offensivo ma non solo, il belga è al centro del gioco di Antonio Conte e della sua Inter e con il passare del tempo sta risultando sempre più decisivo.

Come riportato nella giornata di oggi dal portale Calcio Datato Lukaku è al comando di una curiosa classifica. In Serie A infatti è il primo tra i 20 attaccanti – che arrivano con più frequenza al tiro – con la percentuale maggiore di tiri assistiti dai compagni. 96,9%. Un dato incredibile a testimonianza del gioco corale della formazione nerazzurra, con il belga che non arriva praticamente mai al tiro con azioni individuali. Ed anche la percentuale di Lautaro Martinez conferma: 84,6%. Ecco la classifica completa:

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<