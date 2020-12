Inter-Crotone, Golemic: “Vogliamo fare punti. Lukaku e Lautaro fortissimi”

Vladimir Golemic ha parlato in vista del prossimo match di campionato che vedrà affrontarsi l’Inter e il Crotone. Il difensore rossoblù è stato protagonista di un’intervista nel sito ufficiale della società fccrotone.it: la squadra di Stroppa è in cerca di punti salvezza e un avversario come la squadra nerazzurra deve essere affrontato con la massima attenzione, come ha sottolineato Golemic.



VOGLIA DI PUNTI – “Lavoriamo per fare punti. Queste partite sono belle da giocare. Dobbiamo essere attenti e mettere qualcosa in più per ottenere un risultato positivo. Ogni risultato è fondamentale per la salvezza. Ci sono tante gare e ogni punto può fare la differenza“.

LA LU-LA – “Sono entrambi fortissimi. Se giochiamo a livello di squadra possiamo fare una buona prestazione“.

FORZA DEL GRUPPO – “Penso che per la nostra squadra il gruppo sia il nostro punto di forza e lo abbiamo mostrato anche in passato. Io lavoro per essere pronto ogni giorno e cerco di dare il massimo in qualsiasi ruolo“.

OBIETTIVO SALVEZZA – “Un anno bello per quanto riguarda il calcio. Ci tenevamo per noi stessi e per la società. Adesso ci godiamo la Serie A, ma non è facile giocare a questi livelli e gli sforzi devono essere ancora maggiori per raggiungere la salvezza. Mi auguro di finire questa stagione con la permanenza in A“.

