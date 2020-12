Zhang in prima linea per la sua Inter: sponsor, mercato e strategie con l’obiettivo Scudetto

Un Presidente giovane, ambizioso ma soprattutto presente. Steven Zhang da quando è diventato il numero uno dell’Inter ha cercato di non far mancare mai il suo supporto alla squadra anche vivendo a migliaia di kilometri di distanza, e questo in un club in piena crescita può fare tutta la differenza del mondo.

Anche ieri, in occasione del summit tra il tecnico Antonio Conte e la società, Zhang era in prima linea nonostante si trovasse in Cina. In collegamento video – riporta La Gazzetta dello Sport – il presidente nerazzurro ha preso in mano la situazione ed ha spiegato la strategia da attuare sia nel prossimo mercato sia nel futuro immediato in un momento molto difficile dal punto di vista economico. Innanzitutto Zhang è al lavoro per il nuovo main sponsor, con cui l’accordo è davvero ad un passo seppur il nome sia ancora top secret. Poi l’attenzione si è spostata sulle strategie di calciomercato, in cui l’Inter non potrà permettersi investimenti ma l’obiettivo è quello di diminuire i costi della rosa con un occhio anche ai rinnovi di contratto.

La sua presenza ieri – così come in passato in occasione dell’incontro di Villa Bellini – è risultata di fondamentale importanza per far capire che il suo obiettivo è la crescita dell’Inter in campo e fuori. Il traguardo da inizio stagione è lo Scudetto e – nonostante le difficoltà – Zhang è al lavoro in prima persona per riuscirci.

