Sono arrivate nella giornata di oggi le designazioni arbitrali per la 22a giornata di Serie A, che vedrà come posticipo serale Fiorentina-Inter, in programma domenica 28 gennaio alle ore 20:45. A dirigere la gara sarà Gianluca Aureliano, con Imperiale e Vecchi come assistenti e Giua quarto uomo. Al Var Marini, mentre Doveri farà l’Avar.

Classe 1983 della sezione di Bologna, nella stagione 2013-14 ha esordito in Serie A, dove vanta 38 presenze complessive.

Solo un precedente con l’Inter, peraltro felice. Risale alla stagione 2020-21, quella dello scudetto, quando arbitrò la gara casalinga contro il Crotone del 3 gennaio 2021, risoltasi con un netto 6-2 per la formazione guidata da Antonio Conte.