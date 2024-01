VIDEO – Taremi scalda i motori: guarda la doppietta in Coppa d’Asia

Nella giornata di martedì 23 gennaio si è disputata l’ultima giornata della fase a gironi di Coppa d’Asia, edizione attualmente in corso in Qatar. Il giocatore a cui i tifosi nerazzurri guardano con più interesse nella manifestazione è senza dubbio Mehdi Taremi, attaccante classe 1992 che con tutta probabilità si trasferirà all’Inter a parametro zero in estate.

La punta del Porto ha giocato da titolare in Iran-Emirati Arabi Uniti, firmando la vittoria della sua Nazionale con una doppietta decisiva per il 2-1 finale. Due gol da bomber vero per lui, servito in entrambi i casi dal romanista Azmoun, al quale ha tentato di ricambiare il favore nel finale con uno splendido assist, poi vanificato. Con questa vittoria, l’Iran ha chiuso al primo posto nel girone e affronterà la Siria negli ottavi di finale.

Di seguito gli highlights della partita: