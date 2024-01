Sensi al Leicester, ci siamo: ecco quanto INCASSA l’Inter

Stefano Sensi al Leicester, l’operazione si sta sbloccando ed è destinata a chiudersi nelle prossime ore. È quanto afferma Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale. Nella giornata di ieri era circolata l’ipotesi che la cessione potesse essere rimandata alla prossima settimana, vista l’emergenza numerica a centrocampo per i nerazzurri in vista di Firenze.

L’Inter, invece, punta a chiudere l’operazione breve. Il Leicester, infatti, è vicino a finalizzare la cessione che serviva per poter accogliere il centrocampista di Urbino nella propria rosa. Il club nerazzurro incasserà 2 milioni di euro che comprendono bonus legati alle presenze e alla promozione (che sembra scontata, visto il largo vantaggio in classifica) del Leicester in Premier League.

Sensi lascerà l’Inter dopo quattro anni e mezzo dal suo arrivo risalente all’estate 2019, chiudendo con un bottino totale, fra tutte le competizioni, di 56 presenze e 4 gol.