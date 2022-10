Lautaro Martinez si sblocca al Camp Nou, i giornali lo incoronano: “Secondo tempo da Pallone d’Oro”

Se c'è una cosa che abbiamo capito di Lautaro Martinez, è che nei grandi stadi non vuole mai sfigurare. Camp Nou due volte, Anfield, Signal Iduna Park, Santiago Bernabeu: quando sente aria di sfida ad alti livelli, il Toro risponde presente. E lo ha fatto ancora una volta, in una delle notti più attese, dopo una serie di sette partite senza segnare che aveva acceso qualche critica di troppo. Ma lo avevamo detto: la prestazione c'è, la garra non manca, il gol arriverà. Ed è arrivato, a spingere l'Inter ancora un passettino più avanti verso gli ottavi di finale di Champions League e a coronare una prestazione da vero leader.