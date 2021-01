Momento d’oro per Nicolò Barella. Dopo essere andato a segno e aver incantato tutto il mondo con una prestazione da urlo contro la Juventus, il centrocampista nerazzurro è diventato all’alba per la terza volta papà.

Come annunciato dalla moglie sui social, alle 6.23 è nata Matilde. Si tratta della terza femminuccia in casa Barella: il modo migliore e più bello per festeggiare alla grande la notte magica di ieri sera a San Siro.

Ecco il post: