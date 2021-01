Boninsegna: “Inter perfetta, Juve mai esistita. Il gol di Barella? Nemmeno negli amatori si prende un gol così”

Roberto Boninsegna, grande ex attaccante dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio 1, durante il programma Radio Anch’io Sport, all’indomani della netta vittoria della squadra di Conte per 2-0 sulla Juventus di Pirlo.

Ecco le sue parole: “La Juve non è esistita, l’Inter ha giocato con più grinta e carattere. L’ha messo su un certo ritmo che la Juve non ha tenuto. Nel primo tempo già il risultato poteva essere più largo. Il gol di Barella nemmeno nella categoria amatori si vede, non si può prendere un gol così”.

Su Pirlo contro Conte: “L’Inter ha fatto una grandissima gara, va capito però quanto ha inciso la forma della Juventus perché non è pervenuta. Non ha vinto un contrasto, l’Inter è andata in campo per vincerla e lo ha fatto meritatamente”.

La cessione del club e il rendimento in campo: “Queste cose possono dare fastidio, l’organico però è quello e Conte ha giocatori di livello. Li sta gestendo bene, con questo 3-5-2 che funziona”.

