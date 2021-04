Conte in ansia per Barella, Sensi e Bastoni. Tamponi e allenamento: cosa succede fino a Bologna-Inter

Antonio Conte in ansia per i suoi nazionali azzurri. Come riportato dal Corriere dello Sport, c’è grande attenzione ad Appiano in merito alla situazione di Barella, Sensi e Bastoni, reduci dalle tre partite con l’Italia di Mancini, dopo i casi fatti registrare nello staff tecnico e la positività di Bonucci.

Tutti e 3 sono arrivati alla Pinetina e sono risultati negativi al test rapido, hanno svolto una seduta individuale e non hanno avuto contatti con il resto della squadra. Oggi si saprà l’esito del tampone molecolare eseguito ieri e si sottoporranno anche ad un nuovo assieme ai compagni.

Se risulteranno negativi oggi partiranno in vista della trasferta di Bologna, viaggiando però su carrozze a loro dedicate. Barella, Sensi e Bastoni comunque anche oggi eviteranno contatti con il resto della squadra.

