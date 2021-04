Materazzi: “La LuLa è la coppia più completa del mondo. Scudetto? Inter, attenta a Sassuolo e Napoli”

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare del finale di stagione della squadra di Conte e della volata scudetto.

La partita più difficile: “La sfida più pericolosa sarà quella del 18 aprile a Napoli. Secondo me la squadra di Gattuso, se al completo, è quella che gioca il miglior calcio in Italia. In fin dei conti, il Napoli mise in difficoltà l’Inter anche all’andata a San Siro. E poi hanno anche un obiettivo importante da giocarsi, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League”.

L’arma decisiva: “La Lu-La perché ad oggi è la coppia di attaccanti più completa del panorama e, se necessario, sono in grado di fare reparto da soli. Capiteranno delle partite difficili da sbloccare, ma Lukaku e Lautaro hanno dimostrato di essere in grado di risolvere i problemi ai nerazzurri”.

Il primo passo: “Battere il Sassuolo mercoledì prossimo perché i recuperi di campionato sono sempre dei tranelli e quella di De Zerbi è una squadra con un’identità di gioco ben precisa”.

