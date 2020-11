Barigelli: “Eriksen ha avuto le sue occasioni. Non è un fuoriclasse come dice l’ingaggio”

Il rendimento di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter è stato insufficiente. Il centrocampista danese sin qui non ha mai fatto la differenza. L’ex Tottenham era arrivato nel mercato di gennaio per dare quel quid in più alla manovra nerazzurra, ma il mancato inserimento (e feeling) nel calcio di Conte ha finito per gettare il 28enne nella lista dei problemi.

E dire che le occasioni le ha avute, come scritto da Stefano Barigelli su La Gazzetta dello Sport. Il giornalista sportivo continua poi affermando come le prestazioni del danese non sono state di certo in linea con lo stipendio percepito.

La colpa, però, non è di Conte. Almeno non tutta. Eriksen – spiega Barigelli – ha qualità, ma manca di fisico e temperamento, ciò che più serve nel centrocampo di Conte. Un semplice esempio: “Se in un’orchestra manca un violinista non puoi mettere al suo posto un violoncellista“.

