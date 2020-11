GdS – Inter, tempo di esame: Hakimi e Vidal alla prova Real

Dopo la gara col Torino – vinta per 4-2 – l’Inter è chiamata ad una reazione. A strigliare la squadra ci ha pensato Antonio Conte nelle dichiarazioni post-partita, sperando di suscitare amor proprio nella rosa. L’occasione per dimostrare di aver recepito il messaggio (del tecnico come della società) è imminente.

Domani, alle 21, l’Inter affronterà il Real Madrid nella prima gara di ritorno del girone di Champions League. Una gara in cui tutta la formazione è chiamata a mostrare carattere, ma che sarà un test importante per due giocatori in particolare: Achraf Hakimi e Arturo Vidal, scrive La Gazzetta dello Sport.

Se poco meno di un mese fa Conte prendeva le difese (“Va dato tempo”) dei due nuovi arrivati, ora il tecnico nerazzurro ha decisamente cambiato registro. Nello sfogo di domenica l’allenatore salentino ha sottolineato la necessità di adeguarsi dei nuovi.

Domani in palio, oltre all’orgoglio, c’è il primo obiettivo stagionale: il passaggio del turno di Champions. Un traguardo raggiungibile, a patto che Vidal come Hakimi diano il giusto contributo. La forma del centrocampista cileno – che domani sentirà odore di derby – è lontana da essere delle migliori. L’ex Bayern, inoltre, non è ancora decisivo come si credeva.

Per il terzino marocchino – che domani dovrà tirare fuori anche lo spirito di rivalsa – non si sta integrando alla perfezione nei serrati meccanismi di Conte. L’innesto dell’ex Borussia Dortmund è di fondamentale importanza nell’economia del gioco richiesto dal tecnico, ma l’apporto donato dal 22 non è quello che ci si credeva.

