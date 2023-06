Nella giornata dove è arrivata la promessa di matrimonio tra Alessandro Bastoni e la compagna, Camilla Brescianini, su Dazn è uscita una lunga intervista al difensore nel programma 1 contro 1. Il 96 nerazzurro ha trattato diversi temi, il palcoscenico però è tutto per la finale contro il Manchester City. Queste le sue parole sulle finali disputate finora: “Io ho avuto la fortuna o sfortuna di andare in finale di Europa League il mio primo anno all’Inter. Mi sono reso conto che una finale è una partita diversa da tutte le altre. Grazie a tutti quelli che ci seguono di finali negli ultimi anni ne abbiamo giocate tante. Speriamo di mantenere questa media”.

Bastoni ha poi speso qualche parola su mister Inzaghi, che nelle coppe quest’anno ha dato spettacolo: “È molto bravo a trasmettere la tranquillità e la serenità necessaria per affrontare questo tipo di partite. A inizio anno eravamo un po’ più spavaldi, giocavamo più alti e prendevamo tante ripartenze. Ci siamo concentrati poi più sul difendere e poi costruire e attaccare. Nelle difficoltà l’importante è avere un gruppo solido, se serve anche scontrarsi per risolvere le situazioni. Nel periodo più difficile abbiamo parlato, ci siamo chiariti e abbiamo cercato di capire quali fossero i problemi“.

Il difensore nerazzurro ha poi parlato dell’Euroderby vinto, grande soddisfazione della stagione: “Prima del Benfica ho detto che era una partita importante ma era pur sempre calcio e andava vissuta come tale. Stessa cosa per l’Euroderby, prima che tifosi siamo calciatori. Siamo stati bravi a tenere la testa lucida e ad aggredire subito la partita d’andata”.

Bastoni, o Gerry come lo chiamano in spogliatoio, ha poi concluso parlando della finale contro il Manchester City: “Stiamo bene, abbiamo fiducia. L’Euroderby ci ha ricaricato le batterie, vincere ti dà la carica, la forza di giocare certe partite. Quindi andremo a Istanbul con grande fiducia. È una partita che sogniamo da sempre, abbiamo la fortuna di poterla giocare e dobbiamo godercela. Del City penso che chiunque come giocatore faccia paura. Sono fortissimi, e poi c’è Guardiola di cui sono un grande estimatore. Mi piace come fa giocare i difensori, cerco di imparare da Ruben Dias e Akanji. Guardo spesso le loro partite, questa squadra ha pochissimi punti deboli”.