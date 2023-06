VIDEO – Bastoni si SPOSA e… fa partire il CORO per l’Inter!

Settimana di matrimoni in casa Inter. Dopo Lautaro Martinez, anche Alessandro Bastoni sta per convolare a nozze con Camilla Bresciani, con la quale ha anche una figlia di nome Azzurra. Durante la festa, c’è stato anche un simpatico siparietto a tema nerazzurro.

Come si può vedere nel video qui sotto, durante il taglio della torta, infatti, il difensore ha fatto partire uno dei cori della Curva Nord. Perché l’Inter non si dimentica nemmeno in giornate così speciali.