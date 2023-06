Inter al lavoro sul Manchester City: video “speciali” per Haaland

C’è ancora da affrontare il Torino, ma l’Inter è tutta proiettata sulla finale di Champions League contro il Manchester City. Inzaghi è già al lavoro per preparare al meglio la sua squadra e per studiare come fermare la corazzata di Guardiola.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri arrivano a questa partita con un’ottima condizione fisica e mentale. Senza il peso di dover vincere per forza, ci può essere la giusta libertà di testa e la necessaria fiducia per tentare l’impresa.

Ma serviranno anche prestazioni di alto livello. Tutta la rosa è alla prima finale di Champions League della carriera e, per questo motivo, Inzaghi non vuole lasciare niente al caso. Il pericolo numero uno è Haaland e va trovato il modo per arginarlo, senza timore. Il tecnico, allora, ha preparato delle sedute video speciali proprio per capire come fermare il gigante norvegese.

L’opinione di Passione Inter

Non c’è molto da aggiungere rispetto a quanto detto dalla Rosea: se l’Inter riuscirà a battere il Manchester City sarà un’autentica impresa. Tuttavia, senza il peso di essere favoriti e con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere, i nerazzurri possono sicuramente provare a ribaltare i pronostici. Quest’anno lo hanno già fatto in più di un’occasione e riuscirci ancora, in finale, sarebbe il coronamento di questa strepitosa campagna europea.