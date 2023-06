L’Inter sembra essere pronta alla mossa decisiva per l’acquisto di Mateo Retegui, attaccante del Tigre, nel giro della Nazionale di Roberto Mancini. L’italo-argentino è da tempo un obiettivo dei nerazzurri e ora potrebbe essere arrivato il momento della verità.

Lo riferisce Tuttosport, che racconta di emissari nerazzurri in Argentina, a colloquio con i vertici del Tigre per discutere del trasferimento del giocatore. Inoltre, ci sarebbero conferme dalla stessa squadra rossoblù sul netto vantaggio dell’Inter rispetto alla concorrenza. Da capire, allora, quando ci sarà la mossa decisiva per lo sbarco a Milano di Retegui.