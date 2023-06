Gli ottimi risultati sportivi in campo europeo hanno permesso all’Inter di riacquisire prestigio, almeno dal lato sportivo. A livello economico, invece, come è posizionato il club nerazzurro rispetto alle altre squadre di alto livello?

La risposta la dà la classifica, annuale stilata da Forbes, sulle 30 squadre di calcio di maggior valore. Il sito notifica una cifra media dei primi 20 club di questa classifica pari a 2,89 miliardi di euro. Un numero superiore del 14% rispetto a quella dello scorso anno.

In questa cerchia ristretta rientra anche l’Inter, al 16° posto con un valore di 1,03 miliardi di dollari (+3% rispetto a un anno fa). In testa c’è il Real Madrid (6,07 miliardi di dollari), mentre l’aumento più sostanzioso delle prime 30 è quello del Newcastle, fresco di qualificazione in Champions League: +51% e 22° posto con 794 milioni di dollari.

Di seguito la classifica delle prime 20 squadre: