Marcelo Brozovic è tornato a giocare ad alto livello, dopo una prima parte abbondante di stagione abbastanza mediocre. Tuttavia, le prestazioni delle ultime settimane non hanno modificato la sua posizione sul mercato: per l’Inter rimane sacrificabile.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la partenza del croato non troverebbe alcun ostacolo in caso arrivasse un’offerta adeguata. L’Inter, d’altronde ha già trovato il profilo adatto per sopperire alla sua assenza, oltre all’ottimo Calhanoglu visto in questa stagione.

Al momento attuale, però, non ci sono serie pretendenti, anche se Paris Saint-Germain e Newcastle, fresco di ritorno in Champions League, avrebbero mostrato un timido interesse. L’Inter rimane in attesa e pronta ad ascoltare eventuali offerte.

L’opinione di Passione Inter

La posizione di Brozovic sembra ormai incontrovertibile, ma va detto che, almeno dal punto di vista tecnico, questo suo ritorno ad alti livelli può far sorgere qualche dubbio sul suo addio. Il croato sta dimostrando quanto sa essere ancora prezioso a certi livelli e privarsi di lui per puntare esclusivamente su Calhanoglu potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Al tempo stesso, vista l’età (31 anni a novembre) potrebbe essere il momento giusto per monetizzare al massimo un suo addio.