L’Inter cerca rinforzi per il proprio centrocampo e potrebbe tornare su un vecchio pallino degli scorsi anni. Si tratta di Davide Frattesi, 23enne centrocampista del Sassuolo, autore di un’altra ottima annata con la maglia dei neroverdi.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la dirigenza sia pronta a fare sul serio per il giocatore. L’incontro con la dirigenza del Sassuolo dovrebbe avvenire dopo la finale di Istanbul. C’è da trovare l’intesa sul prezzo: si dovrebbe partire da una base di 40 milioni di euro.

Una cifra importante, ma il giocatore piace e sembra essere il profilo giusto per diversi motivi, specie in caso di partenza di Brozovic. Tuttavia, per Frattesi c’è tanta concorrenza: anche Juventus e Milan sono sul giocatore, e persino il Brighton dell’ex allenatore De Zerbi. I primi contatti con l’agente del giocatore, però, avrebbero fatto emergere un’attenzione particolare per l’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Il profilo di Frattesi sembra essere quello giusto per l’Inter del futuro immaginata da Marotta e Ausilio: giovane, italiano e con grandi margini di crescita. Il vero ostacolo è il prezzo, molto alto per gli standard nerazzurri e che potrebbe favorire concorrenti più facoltose come il Brighton. In ogni caso, avere il gradimento del giocatore potrebbe essere un’arma importante per la buona riuscita della trattativa, così come l’inserimento di qualche contropartita. Secondo la Rosea, Fabbian sarebbe un’opzione gradita al Sassuolo.