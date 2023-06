Kessié, addio al Barcellona. In Spagna: “All’Inter a una condizione”

L’esperienza catalana di Franck Kessié sembra essere arrivata al capolinea. L’ivoriano, infatti, verrà sacrificato dal Barcellona per abbassare il tetto salariale del club. L‘Inter, da tempo interessata al giocatore è pronta a intervenire, ma solo a una condizione.

Secondo il sito spagnolo Sport, infatti i nerazzurri avrebbero fatto sapere ai catalani di essere interessati al giocatore, ma solo nel caso in cui non debba investire alcuna somma di denaro per il suo acquisto. In sostanza, l’Inter sarebbe disposta a prendere Kessié solo in prestito o tramite uno scambio.

Già a gennaio, era stata impostata una trattativa in questo senso, con Brozovic offerto come contropartita, ma i due club non avevano raggiunto alcun accordo. Chissà che in estate lo scenario possa mutare.

L’opinione di Passione Inter

Kessié è il sogno dell’Inter per il centrocampo. L’ivoriano è un giocatore fisicamente straripante e in Serie A ha dimostrato per molto tempo di saper essere dominante. Inserire un elemento come lui in rosa, però, modificherebbe di gran lunga la fisionomia del centrocampo nerazzurro, aggiungendo sì grande fisicità e dinamismo, ma sottraendo forse un po’ di qualità nella gestione del pallone. In ogni caso, la trattativa rimane abbastanza complicata allo stato attuale.