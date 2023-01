Bastoni: “L’Inter è ciò che ho sempre voluto. Mi vedo qui per molti anni”

MILAN - "Il derby è sempre il derby! Non sarà una partita facile, lo sappiamo, ma noi ce la metteremo tutta per portarlo a casa. Il Milan lo conosciamo bene, è una squadra di qualità ma noi dobbiamo giocare come sappiamo, da Inter, per alzare nuovamente la Coppa e per centrare un risultato che potrebbe dare una spinta anche dal punto di vista emotivo".