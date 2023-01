L’Inter non vuole altri casi Skriniar: al lavoro per Bastoni e Calhanoglu

Il rinnovo dei due è centrale nei piani della dirigenza

Enrico Traini

L'Inter è già al lavoro per prolungare i contratti di alcuni dei suoi giocatori chiave, allertata da quanto sta accadendo per il rinnovo di Skriniar. Secondo La Gazzetta dello Sport, i primi nomi sulla lista sono Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni.

Gli uomini mercato dell'Inter hanno già avuto una prima chiacchierata esplorativa per affrontare il tema del prolungamento con i due nerazzurri. Entrambi i giocatori sono considerati elementi cardine della squadra del futuro e non c'è nessuna intenzione di privarsi di loro sul mercato, a meno che non arrivi un'offerta fuori mercato.

Per Calhanoglu l'Inter è ottimista riguardo al prolungamento del suo contratto, con il turco che ha già fatto filtrare il suo desiderio di rimanere. Bastoni, invece, è nel mirino del Tottenham di Conte, ma l'Inter non ha intenzione di privarsi del giocatore. L'obiettivo dei nerazzurri è concludere le trattative prima dell'estate.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Come è normale che sia, l'attuale situazione per il rinnovo di Skriniar ha scottato l'Inter. Pertanto, la dirigenza si vuole muovere in anticipo, con lucida previdenza, per due top della rosa. Una mossa intelligente, specie per quanto riguarda Bastoni, giocatore che sicuramente può fare gola a tanti top club in giro per il mondo.

Blindare i propri elementi chiave è la soluzione migliore, per evitare poi di ritrovarsi in spiacevoli situazioni di imbarazzo. Evitare nuovi casi come quello di Skriniar è anche un modo per evitare di contaminare, con possibili ripercussioni sul morale della squadra.