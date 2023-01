Cds – Per Gagliardini sarà addio a parametro zero: c’è la Lazio

Il centrocampista è in scadenza di contratto

Enrico Traini

L'avventura di Roberto Gagliardini all'Inter è ormai giunta al capolinea. Il centrocampista, arrivato in nerazzurro nel 2017, ha il contratto in scadenza a giugno e avrebbe attirato l'interesse della Lazio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter non rinnoverà il contratto a Gagliardini e i biancocelesti sarebbero pronti a fiondarsi su di lui come colpo a parametro zero per rinforzare il centrocampo di Sarri.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Sebbene nelle scorse settimane fosse emersa l'ipotesi di un possibile addio già a gennaio, Gagliardini lascerà l'Inter a parametro zero. Allo stato attuale, infatti, nessuna delle pretendenti, su di lui ci sarebbe anche il Monza, sarebbe interessata a forzare la mano per un suo arrivo già in questa sessione di mercato.