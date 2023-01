Inter-Hellas Verona, le probabili formazioni: Mkhitaryan ancora titolare

Le ultime sulle scelte di Inzaghi per domani sera

Domani sera contro l'Hellas Verona, l'Inter è obbligata vincere, per continuare a coltivare le residue speranze di Scudetto e per arrivare con un buon morale alla sfida di Supercoppa contro il Milan. Per questo motivo, Simone Inzaghi sembra intenzionato a puntare su tutti i titolari a disposizione.