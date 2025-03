Bayern-Inter, altro infortunio: EMERGENZA totale

Dopo aver brillantemente superato il turno degli ottavi di finale eliminando il Feyenoord, in casa Inter sul fronte Champions League ci si prepara per i quarti di finale. Martedì 8 aprile alle ore 21 ci sarà il match di andata del doppio confronto con il Bayern Monaco e c’è grande attesa nella tifoseria nerazzurra.

Il club bavarese è da sempre una delle big d’Europa che è capace di mettere in difficoltà tutti i tipi di avversari ma in questo momento si trova in una grande emergenza del reparto arretrato. Dopo i forfait di Neuer, Upamecano e Davies, si è infatti fermato un altro elemento in difesa: ovvero Hiroki Ito.

Il Bayern Monaco ha reso noto sui propri canali ufficiali in queste ore che il difensore giapponese ha riscontrato un una frattura del metatarso e si tratta di una brutta ricaduta in merito ad un precedente infortunio al piede. Per l’allenatore Vincent Kompany ora quindi è piena crisi in difesa verso la sfida con l’Inter.