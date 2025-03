Salta Tah all’Inter. Gazzetta: “Scartato per due motivi”

Il mercato in casa Inter tiene banco da diverse settimane perché la sessione estiva vedrà – almeno sulla carta – il club nerazzurro protagonista con tanti movimenti sia in entrata che in uscita. Tra i nomi che più piacciono a Marotta e Ausilio c’è anche Jonathan Tah, difensore centrale di esperienza del Bayer Leverkusen.

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport però il nome del difensore tedesco sarebbe uscito dai radar nerazzurri per due ragioni. La prima e più importante motivazione è dovuta al fatto che la politica scelta da Oaktree non prevede profili di giocatori 30enni in cerca di un ultimo contratto.

Il secondo motivo per cui l’Inter non sarebbe più sulle tracce di Jonathan Tah è invece di carattere economico: il giocatore del Bayer Leverkusen, visto che si svincola a luglio, ha infatti richieste di ingaggio troppo alte per i nerazzurri. Nella lista mercato di Ausilio ora ci sono altri due nomi più giovani dalla Serie A.