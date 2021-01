BC Partners fa sul serio: ipotesi controllo totale da non scartare

Da un semplice interessamento a qualcosa di molto più serio: il gruppo BC Partners vuole entrare nel mondo del calcio e Suning continua a cercare nuovi investitori. Fare due più due è presto fatto, ma per ora si sarebbe ancora in una fase preliminare.

Come riporta Calcio e Finanza infatti BC Partners è in netto vantaggio sugli altri possibili investitori e la sua intenzione è quella di far breccia nel mercato calcistico tanto che ha già acquistato i diritti televisivi della Bundesliga. Suning ha smentito più volte la cessione della maggioranza, ma ad oggi è ancora presto escludere ogni opzione.

Il colosso del private equity infatti, approfittando anche del nuovo stadio (se verrà costruito), è molto interessato alle quote dell’Inter: si potrebbe pensare ad una percentuale di minoranza (ricordiamo che il 70% è in possesso di Suning e il restante 30% dal fondo LionRock) così come della maggioranza assoluta della società in caso di buon senso della famiglia cinese.

