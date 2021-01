Mercato – Pinamonti bocciato, la quarta punta sarà esperta

La sconfitta subita ieri a Genova ha portato alla luce il solito problema dell’Inter: la mancanza di alternative a Lukaku. Il belga, acciaccato, è entrato nella ripresa senza riuscire ad incidere, ma una squadra che punta a vincere il titolo non può prescindere da un solo giocatore.

Marotta e Conte sono d’accordo e si interverrà sul mercato. Come riporta TuttoSport Pinamonti sarà ceduto, probabilmente in prestito, e sarà rimpiazzato da una punta più esperta. Il giovane ex Genoa è molto vicino al Benevento e, a prescindere dal futuro di Christian Eriksen, arriverà un investimento.

Il nome in pole position è quello di Eder, in uscita dallo Jiangsu di Suning, ed ex di turno: il nuovo tetto degli ingaggi imposto dal governo cinese non vale per i contratti già in vigore, ma la proprietà potrebbe trasferire l’italo-brasiliano in nerazzurro. Le alternativa sono Gervinho, con il Parma sempre più pericolante in classifica, e Gomez, anche se il ruolo non corrisponde a pieno alle esigenze del vice-Lukaku.

