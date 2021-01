Dal rigore sbagliato al crollo: la partita con la Sampdoria in un singolo episodio. Conte ha un problema

Una partita dominata, 13 occasioni da gol chiare: eppure l’Inter esce da Marassi con zero punti ed un 2-1 incassato dalla Sampdoria con le reti dei due ex Antonio Candreva e Keita. Un film visto e rivisto negli ultimi anni ed anni in questa stagione, con i nerazzurri che non riescono a finalizzare le tante occasioni create.

Un problema sicuramente tecnico, ma anche psicologico. Come riporta Sebastiano Vernazza de La Gazzetta dello Sport infatti è bastato un episodio negativo, l’errore dal dischetto di Alexis Sanchez, per far andare in confusione tutta la squadra. Dal minuto 11 infatti la Sampdoria ha preso coraggio dopo un inizio targato esclusivamente Inter, ed in 10 minuti ha praticamente conquistato la vittoria. La rimonta questa volta non è avvenuta come in altre occasioni (vedi Crotone la scorsa domenica) e Antonio Conte deve lavorare su questo.

