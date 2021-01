Team Of The Year FIFA 21: si sceglie la squadra migliore dell’anno. Ci sono De Vrij e Lukaku

Il 2020 è stato un anno dal punto di vista sportivo comunque positivo per l’Inter di Antonio Conte. Vero l’uscita dalla Champions League di un mese fa con il 4° posto nel girone, ma anche una finale di Europa League (10 anni dopo l’ultima finale europea), ed una seconda piazza in Serie A alle spalle della Juventus.

La sensazione però è che – a prescindere dai risultati – il club nerazzurro sia in costante crescita sia sul campo sia proprio dal punto di vista societario. Anche i singoli calciatori hanno dimostrato grandi margini di miglioramento, raggiungendo qualità e costanza importante. Due su tutti: Stefan De Vrij e Romelu Lukaku. A dimostrazione di ciò i due giocatori dell’Inter possono essere votati dai tifosi per la squadra dell’anno, essendo stati inseriti da FIFA 21 all’interno del sondaggio come migliori giocatori in Europa.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<