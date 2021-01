Mercato – Benevento in forte pressing per Pinamonti: pronta anche la formula

Andrea Pinamonti e l’Inter: un rapporto che fatica a decollare. L’attaccante classe 1999, cresciuto nel vivaio nerazzurro, è tornato a Milano in estate dopo altre esperienze italiane come Genoa e Frosinone, ma fin qui non ha rispettato le attese trovando pochissimo spazio in questa stagione.

L’addio dunque è imminente, soprattutto per cercare di sbloccare anche il mercato in entrata. Su Pinamonti si sono mosse diverse squadre soprattutto in Serie A e – dopo il flebile interesse della Sampdoria – è il Benevento il club più avanti in questo momento. Come riportato da Nicolò Schira infatti il presidente Vigorito è in forte pressing con il club nerazzurro e Mino Raiola – agente del calciatore – per portarlo alla sua corte. Si lavora anche sulla formula: non è escluso il prestito con diritto di riscatto.

