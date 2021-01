Classifica CIES: Hakimi è il giocatore che vale di più in Italia. Dominio Inter nelle prime posizioni

Come riportato da Calcio&Finanza è uscita la lista del CIES con l’aggiornamento semestrale dei calciatori che hanno il valore più alto di mercato nei top 5 campionati europei. Al primo posto – si legge – c’è l’attaccante del Manchester United Marcus Rashford raggiungendo la cifra di 165 milioni di euro.

In Italia al primo posto troviamo un calciatore dell’Inter ed è Achraf Hakimi. Il laterale marocchino – arrivato dal Real Madrid per 40 milioni di euro – adesso secondo il CIES vale 113,7 milioni, tenendo in considerazione anche la giovane età ed i tanti margini di miglioramento. In Serie A è dominio nerazzurro: al secondo posto infatti c’è Lautaro Martinez (105,5 milioni di euro). Il Toro è il miglior attaccante da questo punto di vista del nostro campionato, superando anche Cristiano Ronaldo ed il partner Romelu Lukaku (4° posto con 96,7 milioni). Infine al sesto posto ancora un interista: Nicolò Barella, il primo calciatore italiano in questa speciale classifica.

