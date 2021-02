Il Sole 24 Ore – Prestito ma non solo, BC Partners in pressing su Suning: ipotesi clausola earn-out

Oltre alla strada del prestito, come riportato da Carlo Festa sull’edizione online de Il Sole 24 Ore, va detto che resta in piedi anche quella di una possibile cessione. La trattativa tra Suning e BC Partners ora verte su possibili earn-out che il fondo inglese potrebbe garantire nel tempo. Di cosa parliamo? Di una somma aggiuntiva da pagare, dopo la cessione, collegata a certi risultati, in modo che il gruppo cinese non accusi un’eccessiva minusvalenza.

“La clausola di earn-out è uno strumento di matrice americana, in caso di cessione parziale o totale di partecipazioni. In particolare, attraverso la clausola di earn-out, chi cede vincola il prezzo di vendita alle potenzialità di crescita della società: un prezzo iniziale, fisso, che dovrà essere pagato indipendentemente; un prezzo variabile, cosiddetto earn-out, che varierà a seconda degli obiettivi realmente raggiunti in un lasso di tempo“, specifica Carlo Festa.

ESCLUSIVA, QUALE FUTURO PER AGOUME’? IL PIANO DELL’INTER >>>