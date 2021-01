BC Partners-Suning, c’è voglia di chiudere. Nuovo ad “interista” e acquisti giovani: il piano

Prende sempre più corpo la nuova Inter targata Bc Partners. Come riportato dal Corriere dello Sport, la due diligence è ancora in corso ma si starebbe già studiando una nuova struttura per il futuro.

L’idea è quella di mettere a capo della società un manager di altissimo profilo, un amministratore delegato unico, con una precisa riconoscibilità interista. Non si pescherà all’estero e non verranno prese in considerazione figure legate alle precedenti proprietà. Poi il club verrà diviso in aree, ognuna avrà un responsabile che si interfaccerà con l’ad.

La trattativa tra Bc Partners e Suning è in corso e potrebbe non risolversi in tempi brevi. C’è ancora distanza sulla valutazione economica del club, ma la volontà delle parti è quella di chiedere. Le idee sembrano chiare anche dal punto sportivo dove verrà adottata una filosofia simile a quella del Milan, puntando su giocatore di prospettiva come Bastoni e non su mega acquisti grazie al lavoro dello scouting.

