Dal Belgio svelano: “Il ct Martinez ha scelto cosa fare con Lukaku”. Il programma delle partite

Nonostante le ripetute uscite pubbliche di Beppe Marotta, l’Inter non è riuscita ad evitare – e nemmeno limitare – il vero e proprio esodo dei suoi calciatori verso i ritiri delle proprie nazionali. Tra i calciatori che mettono più in ansia la tifoseria, oltre ai sudamericani (in particolare Alexis Sanchez), c’è sicuramente Romelu Lukaku, letteralmente fondamentale nel gioco nerazzurro ed appena recuperato da un infortunio muscolare. Il gigante belga si è già recato nel ritiro dei Diavoli Rossi, nel quale si sottoporrà ai test medici dello staff che poi stabiliranno il suo stato di salute. Essendo entrato in campo già per l’ultima parte di Atalanta-Inter, ad ogni modo, difficilmente verrà quindi rispedito a Milano.

Secondo il quotidiano belga Le Soir, però, il ct del Belgio Roberto Martinez avrebbe già in mente il piano per gestire al meglio il proprio top player. Lo lascerà in panchina nella prima partita – amichevole contro la Svizzera -, per poi averlo pronto per successive le due gare di Nations League contro Inghilterra e Danimarca.

