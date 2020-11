Mercato – Idea Musso già a gennaio per rimpiazzare Handanovic?

Il mercato dell’Inter non si ferma mai: questa volta è il turno del portiere. Le ultime prestazioni di Samir Handanovic infatti non hanno convinto e già a gennaio Marotta potrebbe intervenire nel calciomercato.

Come riporta Calciomercato.com l’Inter è sempre più vicina a Musso: il portiere dell’Udinese è da molto tempo nel mirino dei nerazzurri che ora si sarebbero convinti all’affondo decisivo. I 16 gol incassati nelle prime dieci partite da Handanovic hanno portato la dirigenza a spingere per cercare un suo sostituto già a gennaio: l’Udinese spara alto, 35 milioni, ma l’Inter vede in lui l’erede del capitano sloveno.

