Thorgan Hazard: “Lukaku è devastante, segna sempre e mette costantemente in crisi le difese”

Direttamente dal ritiro del Belgio, Thorgan Hazard ha rilasciato un’intervista per parlare anche di alcuni suoi compagni. Dopo aver speso due parole sul fratello Eden, trovato positivo al Covid pochi giorni fa, si è soffermato poi sulla figura di Romelu Lukaku, sempre più leader sia dell’Inter che, appunto, della nazionale belga. Ecco le sue dichiarazioni sul gigante nerazzurro.

“Giocare con lui è sempre meglio che giocare senza di lui. Ha segnato in tutte le partite e mette sempre in grande difficoltà le difese. Sappiamo quale tipo di gioco preferisce e come giocare con lui in campo. Ci conosciamo perfettamente, ma abbiamo anche altri attaccanti che fanno quel lavoro. Chiaramente uno come Lukaku è meglio averlo a disposizione”, ha dichiarato Hazard.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<