Skriniar dal ritiro della Slovacchia: “Avevo tanta voglia di tornare a giocare. Problemi con le nazionali? Non ne so nulla”

Rientrato in campo dopo oltre 20 giorni di isolamento e diverse partite saltate, Milan Skriniar è tornato a guidare la difesa nerazzurra durante Atalanta-Inter. Una discreta prestazione quella dello slovacco, che comunque ha risentito di quella non brillante della squadra. Ora, però, è volato in Slovacchia per rispondere alla convocazione della nazionale, dal ritiro della quale ha parlato di alcuni temi ai microfoni di Futbalsfz. Ecco le sue dichiarazioni.

Spostamenti per le nazionali – “Non mi sono accorto delle voci relative a questi problemi, ho parlato con il club subito dopo la partita con l’Atalanta e mi hanno detto che non c’era nessun problema. Anche gli altri miei compagni sono andati nelle rispettive nazionali, quindi non so niente di questo fatto”.

Positività che non passava – “Mi sono allenato anche mentre ero rinchiuso in casa in isolamento. Poi pian piano ho ricominciato ad allenarmi con la squadra, infine ho giocato la prima partita. Voglio assolutamente giocare e aiutare la squadra”.

