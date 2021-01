Bellinazzo sull’Inter: “Situazione in evoluzione, non escludo un’addio totale di Suning”

Non si placano le voci che vorrebbero Suning, colosso cinese proprietario dell’Inter, in cerca di finanziatori o di acquirenti per l’acquisto del club. L’ultimo a tenere viva la questione è stato Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ospite di TMW Radio.

Bellinazzo ha dichiarato: “La situazione non è ancora ben definita ed in continua evoluzione. Già ad agosto il governo cinese strinse la presa, dando indicazioni ben precise su come gestire il calcio, sia dentro i confini che al di fuori. Con le ultime norme di austerity per lo sport cinese sono state addirittura create norme retroattive volte a valorizzare il prodotto nazionale. Inoltre non va tralasciato che la crisi dovuta al Covid-19, che ha colpito tutti i settori, ha costretto le grandi aziende a concentrarsi sui propri settori di punta, tralasciando gli investimenti secondari come il calcio”.

“Zhang cerca da tempo altri finanziatori che possano garantire fondi importanti. Tuttavia non è da escludersi una cessione della quota di maggioranza o addirittura un’uscita totale di Suning dall’Inter. Non sarà una transizione immediata, ci vorrà un po’ di tempo anche perché i fondi con in mano il dossier nerazzurro sono diversi”.

