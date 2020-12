Bellugi: “Procede bene, ogni giorno dei miglioramenti”. Poi parla dei suoi ricordi nerazzurri

Intervistato all’interno del programma Inter Podcast, sui canali ufficiali del club nerazzurro, Mauro Bellugi ha parlato di sé stesso e dei ricordi con la maglia della Beneamata. L’ex calciatore parte dal recente dramma personale (ha perso le gambe) e dal percorso di riabilitazione: “Adesso procede abbastanza bene, è una roba lunga ma ogni giorno ci sono dei miglioramenti. Come potete immaginare è stata durissima, ma ora sono nella fase riabilitativa. Metterò le protesi e se non batterò Pistorius, arriverò secondo”.

Poi spazio ai ricordi: “Quando ero in nerazzurro non potevo azzardarmi a passare il centrocampo, allora il difensore doveva difendere e l’attaccante fare gol. Non ricordo bene la rete contro il ‘Gladach, i compagni mi saltarono addosso e li capii cosa avevo fatto. Vinsi due scudetti Primavera giocando da mezz’ala, ma Herrera mi arretrò”.

I momenti più belli in nerazzurro: “La rete al Borussia, lo scudetto del 1971 e la finale di Coppa dei Campioni persa contro l’Ajax. Allora fu brutto, ma non capitava spesso di giocare delle finali”.

