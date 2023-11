Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Mediaset e Sky Sport al termine di Benfica-Inter, 5a giornata del girone D di Champions League.

Queste le sue parole:

MEDIASET

REAZIONE – “Avendo sfiorato la vittoria mi prendo le cose del secondo tempo. Abbiamo approcciato male, le partite in Champions sono tutte difficili e conoscevamo le potenzialità del nostro avversario”.

TURNOVER – “Ho venti titolari e so che posso contare su tutti. A fine primo tempo potevo cambiarne tanti, ma credo fosse colpa del collettivo e non del singolo. Se quel tiro di Barella non fosse finito sul palo avremmo vinto una partita memorabile”.

PRIMO POSTO – “Sappiamo che il primo posto nel girone ce lo giocheremo con la Real, ora dobbiamo cercare di recuperare bene perché domenica avremo una partita difficile a Napoli”.

SKY SPORT

RIMONTA – “Grandissimo segno la rimonta. La squadra ha avuto una grandissima reazione. Nel primo tempo abiamo approcciato male la gara e in Champions non ci sono partite semplici. All’intervallo abbiamo parlato e ci siamo detti che dovevamo fare di più e che non potevamo avere quell’approccio. E quel tiro di Barella poteva anche farci vincere”.

APPROCCIO SBAGLIATO – “Non deve succedere. Abbiamo approcciato male, con scarsa concentrazione. Abbiamo pagato tutto quello che va pagato.

CARATTERE – “La squadra ha grande carattere e lavora ogni giorno, sapendo che possono esserci grande difficoltà. Ho tanti titolari, 20 con i due a casa e deve cercare di utilizzarli tutti”.

REAZIONE – “Sono soddisfatto della reazione, ma anche nel primo tempo dovevamo fare bene tutti, compreso me. Questa squadra sa dove vuole arriva e io da allenatore so che posso contare su tutta la rosa”.

INTERVALLO – “All’intervallo ho detto che toglierne 5 sarebbe stato semplice, ma non era la soluzione, perché non c’era qualcuno in difficoltà, lo eravamo tutti, compreso l’allenatore. Ho detto di mettersi lì e che gli episodi cambiano le partite. Bastava cambiare approccio e si è visto”:

NAPOLI – “Il Napoli è una grandissima squadra, campione d’Italia con merito e come noi hanno avuto una trasferta insidiosa. Ce la giocheremo ad armi pari. Tutte e due vorranno fare la gara e ce la giocheremo al meglio”: